Bartosz Józefiak został powołany na członka zarządu Benefit Systems

"Pan Bartosz Józefiak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania. Pracę zawodową rozpoczął w Wrigley Polska. W latach 2003-2007 pracował w Kraft Foods, początkowo w Kraft Foods International na stanowisku analityka finansowego, następnie w Kraft Foods Oesterreich GmbH gdzie pełnił funkcję kierownika kontrolingu finansowego dla rynków East Adriatic Markets oraz w Kraft Foods Polska jako kierownik ds. kontroli finansowej obszaru Central Europe. Od 2008 roku, w Avery Dennison R.I.S. Polska jako dyrektor finansowy, odpowiadał za wdrożenie średnio-terminowej strategii działania Grupy Avery Dennison w Polsce, Bułgarii i krajach skandynawskich. Od 2011 do 2014 roku w grupie kapitałowej Zelmer, pełniąc funkcję dyrektora finansowego oraz będąc jednocześnie w randze członka zarządu, odpowiadał m.in. za strategię i operacyjne plany działalności, zarządzanie finansami oraz raportowanie finansowe (GPW) i zarządcze w grupie. Od 2014 do 2018 roku związany był z jednym z największych

niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych - Skarbiec TFI S.A., gdzie pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora finansowego dla Skarbiec TFI oraz jego spółki dominującej, Skarbiec Holding S.A. W 2014 roku wspólnie z zespołem przeprowadził proces pierwszej publicznej emisji akcji Skarbiec Holding S.A., które od listopada 2014 są notowane na GPW. Od czerwca 2018 roku związany z Grupą ProService Finteco, która specjalizuje się w świadczeniu usług middle-, back-office oraz IT dla sektora finansowego w Polsce w randze wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za finanse" - czytamy w komunikacie.