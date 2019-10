BCG: Nawet po Brexicie Polacy będą chętnie studiować w Wielkiej Brytanii

"Nawet jeśli wydarzy się Brexit, to jakość kształcenia w UK jest na wyższym poziomie niż w Polsce i wielu innych krajach, ważne jest też, że tu używa się języka angielskiego. Pozostaje system stypendiów uczelnianych - dlatego spodziewamy się, że nadal będzie tu przyjeżdżało wielu studentów z Polski" - powiedział Rey na spotkaniu z dziennikarzami w kuluarach Poland 2.0 Summit w Londynie. Agencja ISBnews była partnerem medialnym tej konferencji.

Według niego, najważniejsze, że została przełamana bariera mentalna, żeby studiować za granicą i żeby studiować na najlepszych uczelniach. Osoby, które kończyły te studia już wracają do Polski i pokazują, że jest to możliwe.

"Osiągnęliśmy poziom masy krytycznej, tyle osób jest już wykształconych w Wielkiej Brytanii, tyle jest role modeli, że nawet jeśli będzie Brexit, to ludzie nadal będą tu przyjeżdżać i studiować" - wskazał.

"Perspektywa Brexitu bardzo wpływa na nasze decyzje. Bardzo ważnym czynnikiem jest statut prawny. Np. nie wiadomo, czy po Brexicie będzie możliwość wymiany, czy połączenia z europejskimi uniwersytetami będą takie, jak obecnie. Jak będzie wyglądała możliwość korzystania z takich programów, jak Erasmus - np. ja jestem obecnie na wymianie we Włoszech poprzez Erasmusa. Nie wiem, czy za rok będzie to możliwe" - powiedział jeden z organizatorów Poland 2.0 Summit Dawid Fleischer podczas spotkania z dziennikarzami.

Dodał, że rejestracja na studia w Wielkiej Brytanii już się rozpoczęła, choć nie wiadomo, jak po Brexicie będą kształtowały się koszty nauki. Obecnie cena studiów licencjackich to 9000 funtów rocznie dla osób z UE i 23 tys. funtów dla osób spoza Unii.

"Wielka Brytania jest dla nas jednym z głównych źródeł rekrutacji i nadal zachęcamy studiujących tu Polaków do powrotu do kraju. W kontekście wzrostu kosztów życia - pokazujemy, że praca w międzynarodowej firmie w Polsce jest atrakcyjna, ponieważ różnica w kosztach życia między Wielką Brytanią a Polską jest znacznie większa niż różnica w wysokości zarobków" - powiedział podczas spotkania dyrektor w BCG Konrad Kapeluch, także zajmujący się rekrutacją.

Rocznie na stałe do consultingowej części BCG w Polsce trafia 25 osób, dodatkowo na praktyki ok. 15, z czego część mieści się później w tych 25. Oddziały BCG Gamma (data science) i BCG Platinion (dywizja technologiczna) nie mają limitów przyjęć. Z tych 25 osób ponad połowa pochodzi z Wielkiej Brytanii. Ok. 80% działalności rekrutacyjnej firmy skupia się w UK, natomiast w Polsce aktywnie prowadzi dialog tylko na Szkole Głównej Handlowej (SGH). Naturalnie Gamma i Platinion działają rekrutacyjnie na uczelniach technicznych w Polsce, poinformował także Rey.