BDM: Ceny celulozy na niskich poziomach do końca 2019, a do 2022r. wzrosną o 20%

"Notowania celulozy utrzymują się na niskim poziomie z uwagi na wysoki stan zapasów (2,5 mln ton, 60-70 dni konsumpcji przy normalnym poziomie ok. 40 dni) i osłabienie europejskiego popytu (-1,5 mln ton). W rezultacie nie zakładamy wyraźnej zmiany tendencji w najbliższych miesiącach (globalny wzrost popytu na celulozę liściastą BHKP w ostatnich latach sięgał 1-1,2 mln ton rocznie)" - czytamy w raporcie BDM.

W ocenie analityków, ceny celulozy utrzymają się na niskich poziomach do końca 2019 roku. Powrót popytu przy braku wystarczających projektów inwestycyjnych powinien w latach 2020-2022 prowadzić do systematycznego, lecz umiarkowanego wzrostu cen (z 750 do 900 USD/t BHKP), podano także.