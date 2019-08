Benefit Systems podtrzymuje prognozę na 2019 r.

"W raporcie bieżącym z dnia 29 kwietnia 2019 roku oraz w dalszej komunikacji zarząd Benefit Systems S.A. wskazał, że w 2019 roku spodziewa się spadku raportowanych zysków grupy. Pogorszenie wyników finansowych związane było zarówno z działalnością operacyjną (niższe niż oczekiwane przychody ze sprzedaży B2C w klubach, jak i nowym sposobem prezentacji umów leasingu (zgodnie z MSSF 16). W sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2019 roku grupa zmieniła niektóre założenia do wyliczenia wpływu MSSF 16 (Punkt 6.2.3.1. Wpływ zastosowania MSSF 16 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Benefit Systems za I półrocze 2019 roku), co wpłynie na raportowane wyniki w 2019 roku" - czytamy w raporcie za I półrocze.

"Jednocześnie, w stosunku do wyników porównywalnych (oczyszczonych o wpływ MSSF 16 w 2019 roku oraz o wydarzenia o charakterze jednorazowym w wynikach za 2018 rok), zarząd Benefit Systems S.A. podtrzymuje prognozę, która wynikała z raportu bieżącego z dnia 29 kwietnia 2019 roku" - dodano.

29 kwietnia spółka podała, że szacowany zysk na działalności operacyjnej (EBIT) grupy kapitałowej Benefit Systems może być w 2019 r. niższy o od 5 do 10%, a zysk brutto - od 30% do 40%, w stosunku do roku 2018.