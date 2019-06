Benefit Systems wraz ze spółką zależną kupił 2 kluby fitness za 11,25 mln zł

Umowa zawarta została za łączną cenę 11 250 704,31 zł. Ponadto, zgodnie z umową emitent udzielił poręczenia za wszelkie zobowiązania kupującego wynikające z umowy do kwoty 9 250 704,31 zł, poinformowano.

Jednocześnie spółka poinformowała, że został zawarty aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 20.07.2017 r. pomiędzy emitentem, jako pożyczkodawcą, a kupującym, jako pożyczkobiorcą, przeznaczonej na zapłatę łącznej ceny nabycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa nabywanych przez kupującego oraz zakupu dodatkowego wyposażenia. Na mocy aneksu podwyższona została kwota udzielonej pożyczki do wysokości 55,5 mln zł oraz zostało przewidziane, iż spłata pożyczki nastąpi jednorazowo do dnia 31.08.2025 r.