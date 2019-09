Best planuje rozmowy z wybranymi inwestorami nt. mniejszościowego pakietu akcji

"Pozyskane w ten sposób środki pozwolą na utrzymanie dynamicznego wzrostu grupy kapitałowej Best poprzez inwestycje w nowe portfele wierzytelności oraz dalszą jej ekspansję. [...] Planowane podwyższenie kapitału zakładowego emitenta powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r." - czytamy w komunikacie.

"Od dłuższego czasu sygnalizowaliśmy, że Best może zdecydować się na podniesienie kapitału. Jesteśmy przekonani, że nadszedł najlepszy ku temu moment. Dobra kondycja finansowa, efektywne operacje, zróżnicowane źródła finansowania i mocna pozycja na rynku są solidną bazą do dalszej ekspansji. W nadchodzących latach spodziewamy się wzrostu podaży wierzytelności. W szczytowej fazie cyklu koniunkturalnego udział kredytów nieregularnych w polskim sektorze bankowym utrzymywał się na wysokim poziomie około 6-7%, podczas gdy w Niemczech czy Czechach było to około 2%. Oczekujemy odwrócenia cyklu, a zatem wzmocnienie kapitałowe Grupy Best w tej fazie istotnie zwiększy nasze możliwości inwestycyjne, a dzięki poczynionym w poprzednich latach znaczącym inwestycjom w technologię jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na zwiększenie skali działalności" - powiedział, prezes i większościowy akcjonariusz Best.

Wiceprezes Marek Kucner dodał, że Best znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej i ma zdrową strukturę bilansu.

"Osiągamy wysokie wskaźniki rentowności kapitałowej oraz efektywności operacyjnej, a jednocześnie wskaźnik zadłużenia Grupy BEST należy do najniższych w branży. Nie jest tajemnicą, że w kolejnych trzech latach czekają nas znaczące wykupy obligacji, ale nasze finansowanie zawsze ustawialiśmy w taki sposób, aby spłata zobowiązań mogła być zawczasu zabezpieczona. Zastrzyk kapitału od nowego inwestora pozwoli nam na sfinansowanie dalszego dynamicznego rozwoju Grupy Best" wskazał Kucner.

Pomimo bycia notowanym na GPW od 22 lat, Best w minimalnym jak dotąd zakresie korzystał ze wsparcia inwestorów zewnętrznych, obejmujących nowe akcje, podkreślono w materiale.

Krzysztof Borusowski posiada prawie 18,47 mln akcji Best, stanowiących 80,2% kapitału zakładowego Spółki. Marek Kucner jest właścicielem blisko 3,25 mln akcji, stanowiących 14,1% kapitału.

"Niezmiennie planuję długookresowe zaangażowanie w rozwój Best. Podobnie mój wspólnik i wiceprezes spółki, Marek Kucner. Nie zamierzamy wychodzić ze spółki, ale jesteśmy skłonni zaprosić do akcjonariatu Best inwestora finansowego, który objąłby znaczący, mniejszościowy pakiet akcji nowej emisji. Zaproszenie do rozmów skierujemy wyłącznie do wybranych, renomowanych funduszy, w szczególności tych, które znają i rozumieją branżę zarządzania wierzytelnościami nieregularnymi - poinformował Borusowski.

Doradcą Best przy wyborze nowego inwestora jest firma Rothschild&Co.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

