Best przedłużył działania dot. realizacji nowej emisji bez prawa poboru

Zdaniem prezesa Krzysztofa Borusowskiego, Best jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, wskaźnik zadłużenia grupy należy do najniższych w branży.

"Uważamy, że można spodziewać się wzrostu udziału kredytów nieregularnych w polskim sektorze bankowym, a gospodarcze efekty pandemii koronawirusa mogą tę podaż dodatkowo zwiększyć. Dzięki znaczącym inwestycjom w technologię, zrealizowanym w poprzednich latach, Best jest operacyjnie bardzo dobrze przygotowany do istotnych wzrostów procesowanego wolumenu spraw. Pozyskanie kapitału na rozwój na pewno przyspieszyłoby wzrost naszej Grupy i umocniło pozycję Best na rynku w Polsce i za granicą" - powiedział prezes.

Decydując się na rozpoczęcie rozmów z inwestorami, zarówno Krzysztof Borusowski, jak i Marek Kucner, deklarowali długookresowe zaangażowanie w rozwój Best i nie zamierzali sprzedawać należących do nich akcji spółki.

Doradcą finansowym, który wspiera zarząd w działaniach zmierzających do wyboru inwestora finansowego jest firma Rothschild & Co., podano także.

Zarząd Best we wrześniu 2019 r. poinformował, że zdecydował o rozpoczęciu działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i planował przeprowadzić rozmowy z wybranymi inwestorami finansowymi zainteresowanymi objęciem mniejszościowego, niekontrolnego pakietu akcji nowej emisji. Podano wtedy, że planowane podwyższenie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.