Best przygotowuje się do nowych emisji obligacji

"Best zawsze chwalił się tym, że potrafił dotrzeć do inwestorów indywidualnych i z tego inwestora na pewno nie chcemy rezygnować. Nawet okazjonalne kontakty z tymi inwestorami wskazują na oczekiwania. Nie chcę natomiast wyłączać absolutnie grupy inwestorów instytucjonalnych, którzy też z nami zawsze byli" - podkreślił.

"Patrząc na to, co posiadamy w kasie, mogę spokojnie powiedzieć, że rok jest niejako 'załatwiony'. Kolejne kwartały znowu układają się bardzo ładnie - I kwartał 2021 roku - 30 mln zł do spłaty, II kwartał - 21,5 mln zł i mamy pik w III kwartale - 90 mln zł. Potem kwartał przerwy i rok 2022 jest już rokiem zdecydowanie łagodniejszym pod względem spłat, dlatego, że poziom nie przekracza nawet 150 mln zł. I to by była końcówka obligacji, które mamy na księgach. Oczywiście są kredyty bankowe, ale one na bieżąco są obsługiwane" - zaznaczył prezes.