BFF Banking Group liczy na min. 300 mln euro pozyskanych depozytów w Polsce

"Chcielibyśmy, by to było 300 mln euro w średnim terminie. Jesteśmy zainteresowani tym, by budować bazę depozytową w złotych. Nie wyznaczamy górnej granicy limitu" - powiedział kierownik oddziału w Polsce Krzysztof Kawalec podczas konferencji prasowej, zapytany o cele sprzedażowe Facto.

Bank oferuje lokaty online w polskiej walucie na okres od 3 do 60 miesięcy, o oprocentowaniu od 2% do 4%. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych oraz firm.

Polska jest piątym europejskim rynkiem, na którym dostępne będą produkty depozytowe oferowane przez BFF Banking Group. Pozostałymi krajami są Włochy, Hiszpania, Niemcy oraz Holandia.

"Jesteśmy bardzo konkurencyjni na rynku. Liczymy, że klienci dobrze ocenią ten produkt. Zakładamy, że w Polsce osiągnie on podobny sukces, jak na innych rynkach, albo jeszcze większy" - powiedział Kawalec.

Łączny wolumen zgromadzonych depozytów Facto przekroczył 2,3 mld euro od 2014 roku.

"Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi w grupie ok. 29%. Nasza ambicja jest taka, by z czasem wzrastała nasza ekspozycja na depozyty. Jesteśmy solidni i mamy duży kapitał, chcemy mieć też dostęp do płynności" - powiedział prezes BFF Banking Group Massimiliano Belingheri podczas konferencji prasowej.

Jak poinformowali przedstawiciele spółki, Facto jest jednym z wielu narzędzi pozyskiwania finansowania przez grupę, której celem jest dalsze wspieranie rozwoju działalności w Polsce. BFF funkcjonuje na polskim rynku od 2016 roku, a segment pożyczkowy stanowi ponad 18% działalności Grupy.

"Chcemy zbierać środki klientów, aby finansować nowy biznes, a także refinansować nasze zadłużenie" - powiedział Kawalec.

Lokaty oferowane przez BFF Banking Group są gwarantowane przez Fundusz Ochrony Depozytów Międzybankowych (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - F.I.T.D.), będący włoskim odpowiednikiem polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Na utworzenie polskiego oddziału BFF Banking Group zezwoliła Komisja Nadzoru Finansowego.

Prezes BFF Group poinformował, że bank nie zamierza ubiegać się o licencję bankową na polskim rynku.

"Jedną z dużych korzyści bycia w Unii Europejskich jest to, że możemy operować transgranicznie. Uzyskaliśmy autoryzację dwuetapową - naszego i polskiego regulatora. Biznes będzie bardziej efektywny kosztowo, a nie będziemy wydawali środków na dodatkową infrastrukturę" - powiedział Belingheri.

BFF Banking Group to instytucja oferująca usługi finansowe dla przedsiębiorstw działających na europejskim rynku ochrony zdrowia oraz podmiotów administracji publicznej. Całkowity współczynnik kapitałowy grupy wyniósł 16,1%, a wskaźnik kapitału podstawowego Tier I wysokości 11,6% na koniec czerwca 2019 r. Wskaźnik kredytów przeterminowanych netto kształtuje się na poziomie 1,3%. BFF Banking Group jest również jednym z najbardziej rentownych banków w Europie ze skorygowanym wskaźnikiem RoTE na poziomie 33%. W kwietniu 2017 r. BFF Group zadebiutowała na włoskiej giełdzie (MTA).

Tagi: finanse, bankowość, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące