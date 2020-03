BFG zaktualizuje MREL, co zmniejszy niedobory o ponad 25 mld zł w skali sektora

"Zgodnie z przepisami prawa wysokość minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (ang. Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities - MREL), zależy od obowiązujących wymogów kapitałowych oraz buforów. W konsekwencji zniesienia bufora ryzyka systemowego, który wynosił dotychczas 3% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, znaczącemu obniżeniu ulegną wymogi z tytułu MREL. Dlatego też, Fundusz w najbliższym cyklu planistycznym będzie odpowiednio aktualizował wysokość MREL wyznaczanego bankom. Według wstępnych obliczeń Funduszu zmiana ta spowoduje zmniejszenie się niedoborów względem docelowego MREL o ponad 25 mld zł w skali sektora" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z przepisami dyrektywy BRRD2, której proces implementacji do polskiego porządku prawnego jest w toku, podmioty krajowe będą musiały spełnić śródokresowy MREL na dzień 1 stycznia 2022 r. Co do zasady poziomy śródokresowe powinny przy tym zapewnić liniowy wzrost funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych w kierunku wypełnienia docelowego wymogu. Dodatkowo, w wyniku implementacji BRRD2, docelowy termin na spełnienie wymogu MREL zostanie wydłużony o rok, tzn. do 1 stycznia 2024 r., wskazał także BFG.