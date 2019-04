BGK miał 514,4 mln zł zysku netto, 84,77 mld zł aktywów w 2018 r.

"Wynik netto [ogółem] grupy BGK za 2018 rok zamknął się kwotą 514,1 mln zł, która była o 70,3 mln zł niższa od uzyskanej za 2017 rok. Spadek wyniku związany był przede wszystkim ze wzrostem odpisów aktualizujących oraz rezerw wynikającym ze zwiększenia portfela kredytowego i konserwatywnego podejścia do rozpoznawania i wyceny ryzyka kredytowego. Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw rozpoznanych zgodnie z MSSF 9 był niższy o 77,6 mln zł w stosunku do roku 2017" - czytamy w raporcie.

Wskaźnik ROE spadł o 1,3 pkt proc. r/r do poziomu 2,7%, głównie w efekcie wzrostu średniego poziomu kapitału ogółem z 14 722,6 mln zł w 2017 roku do 19 218,5 mln zł w roku 2018. Wskaźnik ROA zmniejszył się o 0,1 pkt proc. do poziomu 0,5%.