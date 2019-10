BGK otrzymał wnioski o 310 mln zł kredytów na 2,1 tys. mieszkań w programie SBC

"Polacy potrzebują mieszkań z umiarkowanym czynszem. Dlatego tak cieszy liczba wniosków, które wpłynęły do BGK w jesiennej edycji naboru. To efekt m.in. korzystnych zmian ułatwiających dostęp do kredytowania, których pomysłodawcą w wielu przypadkach był BGK. Preferencyjne warunki finansowania pozwoliły na rozwój i wzrost znaczenia budownictwa społecznego i poprawę jakości życia tysięcy Polaków" - powiedział wiceprezes BGK Włodzimierz Kocon, cytowany w komunikacie.