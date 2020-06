BGK otworzył przedstawicielstwo w Amsterdamie - czwarte w Europie

"To ważne, że mimo niekorzystnej sytuacji, w jakiej znalazła się europejska i globalna gospodarka, dajemy polskim przedsiębiorcom kolejne wsparcie przy zagranicznej ekspansji. Ułatwi to naszym firmom dostęp do rynku niderlandzkiego. Zadaniem przedstawicielstwa jest również budowanie postrzegania i pozytywnego wizerunku BGK w sektorze finansowym oraz promowanie Polski na lokalnym rynku, co w efekcie przełoży się na nawiązanie jeszcze bliższych relacji biznesowych między Niderlandami a Polską" - powiedział pierwszy wiceprezes zarządu BGK Paweł Nierada, cytowany w komunikacie.