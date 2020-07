finanse 47 minut temu

BGK uruchomił Fundusz Dopłat do Oprocentowania dla przedsiębiorców

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił Fundusz Dopłat do Oprocentowania (FDO), podał bank. Dzięki niemu przedsiębiorcy, bez względu na wielkość firmy, skorzystają z dopłaty do odsetek kredytu obrotowego. Wnioski przyjmują banki kredytujące, które współpracują z BGK. Limit wydatków na dopłaty na 2020 rok to ok. 296 mln zł, a na 2021 r. - 271 mln zł z budżetu państwa. Rozwiązanie zostało przyjęte na mocy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.