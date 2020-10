BGK wprowadził zmiany do oferty gwarancji z programu COSME

"Cieszymy się, że możemy dać polskim firmom kolejne ułatwienie w dostępie do finansowania na prowadzenie działalności w tak trudnym okresie. Zmiany, które wypracowaliśmy wraz z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, oznaczają, że polski przedsiębiorca ma dostęp do tańszych gwarancji i na lepszych warunkach. To rozwiązanie dla firm MŚP z każdej branży, bez obciążania limitu pomocy de minimis" - powiedział członek zarządu BGK Tomasz Robaczyński, cytowany w komunikacie.