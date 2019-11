BIEC: BOP spadł o 2,2 pkt w X, osłabia się koniunktura w zakresie ofert pracy

"Kurczenie się liczby wakatów trwa dłużej niż w poprzednim okresie dekoniunktury w 2013 roku, a tak ostrego ich spadku nie obserwowaliśmy od czasów kryzysu finansowego w latach 2008-2009. Obecna wartość indeksu jest zbliżona do tej z września 2017 roku. Do spadku liczby internetowych ofert zatrudnienia przyczynia się kurczenie tempa napływu nowych zamówień do przedsiębiorstw, wciąż rosnące koszty pracy oraz ogólne ochłodzenie klimatu koniunktury gospodarczej. Zegar rynku ofert pracy od kilku miesięcy wskazuje na zakończenie okresu dobrej koniunktury na rynku" - czytamy w raporcie.