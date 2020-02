BIEC: WPI wzrósł o 0,8 pkt m/m w II, rosną obawy o podwyżki cen

"Po raz drugi z rzędu zwiększył się wśród firm sektora przemysłu przetwórczego odsetek tych przedsiębiorstw, które planują w najbliższym czasie podwyżki cen na swe wyroby. Przewaga odsetka firm planujących podwyżki nad odsetkiem firm zamierzających obniżyć ceny sięgnęła w styczniu br. 20 pkt proc. (w grudniu 2019 r. przewaga ta wynosiła ok. 13 pkt proc. a w listopadzie 2019 r. zaledwie 8 pkt proc.). Jednocześnie około 64% ankietowanych przedsiębiorstw wskazuje na wzrost kosztów pracowniczych jako istotną barierę prowadzenia działalności gospodarczej, zaś w grupie firm małych, zatrudniających od 10 do 49 pracowników wysokie koszty pracownicze stanowią problem dla blisko 75% firm. Wśród pozostałych kosztów działalności gospodarczej zwrócić uwagę należy na wzrost obciążeń podatkowych; dla blisko 47% badanych firm stanowi to istotny problem. Rośnie również odsetek firm wskazujących na niespójność i niestabilność przepisów (43% badanych firm wobec 32% przed rokiem)." - czytamy w raporcie.