BIEC: WRP wzrósł o 0,8 pkt m/m w VI, maleje odpływ z bezrobocia do zatrudnienia

"Jest to drugi miesiąc wzrostu, a skala zmian była większa niż przed miesiącem. Zazwyczaj o tej porze roku dochodzi do sezonowego wzrostu wartości wskaźnika, co wynika między innymi ze zmniejszonej podaży nowych ofert pracy. Tegoroczna skala wzrostu WRP jest jednak mniejsza od ubiegłorocznej" - czytamy w raporcie.

Trzecim podstawowym strumieniem na rynku pracy jest liczba osób, które rejestrują się jako bezrobotne w urzędach pracy. W maju napływ do zasobu bezrobotnych zmalał o niespełna 9 tys. osób (nieco ponad 6%), utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie i od początku 2016 roku cały czas zmniejsza się. Jest to jednak informacja jedynie połowicznie optymistyczna. Biorąc pod uwagę relatywnie małe szanse na zatrudnienie osób zarejestrowanych jako bezrobotne, nawet niewielki napływ nowych bezrobotnych pogłębia problem niewystarczającej efektywnej podaży pracy i trudności w dopasowaniu bezrobotnych do dostępnych ofert pracy, podało także BIEC.

"Według najnowszych danych (za kwiecień br.) zmniejszyła się wysokość wypłaconych świadczeń dla bezrobotnych. Agregatowa kwota zasiłków zmalała w porównaniu do marca o nieco ponad 2%. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w kwietniu br. w porównaniu do marca napływ do bezrobocia zmalał o około 3,5%, to oznacza to, że relatywnie mniej (niż przeciętnie) nowych bezrobotnych było uprawnionych do pobierania zasiłku. To kolejny dowód na niską zatrudnialność osób bezrobotnych oraz małe szanse znalezienia pracy w przyszłości" - napisali analitycy.