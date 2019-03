BIEC: Wskaźnik Dobrobytu nie zmienił się m/m w marcu

Wynagrodzenia w ujęciu nominalnym rosły w tempie zbliżonym do tego z ubiegłego miesiąca (7,6% w skali roku). Jednak po usunięciu wpływu czynników sezonowych oraz wyeliminowaniu wpływu ruchu cen ich wzrost był nieco wolniejszy (5,9% w lutym w stosunku do 6,4% w styczniu br.). Przyczyniło się do tego wyższe niż przed miesiącem tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, podsumowano w materiale.