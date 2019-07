BIEC: Wskaźnik Dobrobytu spadł o 0,4 pkt m/m w lipcu

"Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w lipcu 2019 r. spadł o 0,4 punktu w stosunku do swej wartości sprzed miesiąca. Był to czwarty z kolei miesiąc obniżania się wartości wskaźnika a tym samym pogarszania kondycji finansowej przeciętnego Kowalskiego" - czytamy w raporcie.

Rosnąca inflacja redukuje realną siłę nabywczą wynagrodzeń oraz świadczeń socjalnych. Zdecydowanie bardziej odczuwają to osoby o niższych dochodach , gdzie zazwyczaj udział wydatków na żywność jest wyższy od przeciętnej dla całej populacji. Zaś w ostatnim czasie ceny żywności wzrosły o ponad 5% w skali roku, wskazali analitycy.

"Zdecydowanie wolniej niż przed rokiem rosną wynagrodzenia w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 10 pracowników. Ich nominalny wzrost w czerwcu br. wyniósł 5,3%, zaś po uwzględnieniu wzrostu cen - zaledwie 2,4% i był to najwolniejszy wzrost wynagrodzeń od wiosny 2017 roku" - czytamy dalej.

"Od kilku miesięcy obserwujemy również zdecydowanie wolniejszy wzrost zatrudnienia. Co prawda, w czerwcu br. liczba pracujących w firmach zatrudniających co najmniej 10 pracowników była nieco wyższa niż przed miesiącem jednak niewiele zmieniła się w stosunku do danych za marzec br. Możemy więc mówić o pewnej stagnacji w kreacji nowych miejsc pracy" - napisano także w raporcie.