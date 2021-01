BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) wzrósł o 1,8 pkt w styczniu

"W styczniu 2021r. przedsiębiorstwa odnotowały poprawę w tempie napływu nowych zamówień. Dotyczyło to zarówno zamówień realizowanych na rynek krajowy, jak i zamówień pochodzących od zagranicznych odbiorców. Poprawa ma na razie charakter względny, albowiem ciągle przeważa grupa tych firm, w których zamówienia nadal kurczą się, jednak z miesiąca na miesiąc grupa ta zmniejsza się" - czytamy w raporcie.

"Oceny stanu finansów wyrażane przez menadżerów w styczniu pozostały na poziomie grudnia ubiegłego roku, a ich poziom nie powrócił do wartości sprzed pandemii. Oceny ogólnej sytuacji w firmach oraz w całej gospodarce są nieco gorsze niż przed miesiącem i daleko gorsze niż przed pandemią. Na stan tych ocen zapewne dominujący wpływ ma poczucie niepewności co do rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach" - podsumowało Biuro.