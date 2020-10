Biedronka otworzyła pierwszy sklep franczyzowy - w Dobrzycy k. Kalisza

"Otwarcie sklepu Biedronka w modelu franczyzowym to kolejny ważny element naszej strategii rozwoju sieci. Współpraca na zasadzie franczyzy to ogromne korzyści dla obu stron. Lokalny przedsiębiorca, z którym działamy, dostaje od początku pełne wsparcie. Po pierwsze - merytoryczne, ponieważ wyposażamy go w nasze know-how, organizujemy pakiet szkoleń dla niego i reszty pracowników, a także bierzemy na siebie kwestie marketingowe oraz logistyczno-zaopatrzeniowe. Dajemy też coś, co trudno wycenić, czyli poczucie stabilizacji, a jednocześnie niezależności. Wierzymy, że lokalny mieszkaniec-franczyzobiorca najlepiej rozumie społeczność, w której żyje: wie, czego jej potrzeba, jakie ma oczekiwania. Dzięki niemu jesteśmy jeszcze bliżej naszych klientów" - powiedziała dyrektor rozwoju biznesu w sieci sklepów Biedronka Ewa Micińska, cytowana w komunikacie.