BIG InfoMonitor: 64% firm budowlanych ma problem z zatorami płatniczymi

"Ten rok zaczął się lepiej dla wzajemnych płatności przedsiębiorstw niż 2018. Firmy działające na rynku B2B nieco rzadziej skarżą się na przeterminowania w rozliczeniach z partnerami handlowymi niż na początku zeszłego roku. Udział firm zgłaszających problem faktur nierozliczonych przez odbiorców towarów i usług przez ponad 60 dni w minionych 6 miesiącach spadł w I kw. do 49%. W analogicznym okresie 2018 r. było to 53%, a w ostatnim kwartale ub.r. nawet 54%, ale koniec roku zazwyczaj jest pod tym względem trudniejszy" - czytamy w komunikacie.

O ile jednak stopniał udział przedsiębiorstw oczekujących co najmniej dwa miesiące na spływ należności, to już trzecia fala badania pokazuje, że przybywa firm, które skarżą się, że ich odbiorcy spóźniają płatność w krótszym okresie, o ponad 30 dni. Obecnie już niemal dwie na trzy firmy mają taki problem, wynika z badania "Skaner MSP" przeprowadzanego cyklicznie wśród mikro-, małych i średnich firm dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

"To pokazuje, jak ważne jest, aby wiązać się biznesowo z firmą, która potrafi zadbać o spływ należności i przywiązuję wagę do solidności płatniczej swoich odbiorców. Jeśli jest skupiona wyłącznie na sprzedaży i zdobywaniu kontraktów, prędzej czy później zemści się to również na jej dostawcach" - dodał Grzelczak.

Szczególnie negatywnie spoglądają w przyszłość przedstawiciele branży transportowej, gdzie co czwarta firma obawia się, że opóźnianych faktur będzie więcej. W handlu takie przekonanie ma blisko co piąta firma, a w przemyśle prawie co dziesiąta. W budownictwie, które wyjątkowo wysoko ocenia skalę problemu opóźnionych płatności, niemal nie ma firm, które spodziewają się, że mogłoby by być jeszcze gorzej, wskazano także.