giełda 29.07.2019 09:58

BIG InfoMonitor: Co trzeci przedsiębiorca jest zniechęcony do swojej branży

Co trzeci przedsiębiorca jest zniechęcony do swojej branży, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor przez Instytut Keralla Research wśród mikro-, małych i średnich firm. Dotyczy to przede wszystkim przedstawicieli firm transportowych - 60% nie podjęłoby się ponownie uruchomienia firmy w tej branży. Kolejne miejsca w zestawieniu zajęły handel i przemysł (30% przedsiębiorców). Najlepiej jest w usługach i budownictwie, ale i tu kolejny raz nie podjęłoby się działalności 20% ankietowanych.