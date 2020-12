BIG InfoMonitor: Średnie wydatki świąteczne spadną o 10% r/r do 1 286 zł w 2020

"Na tegoroczne wydatki świąteczne przeznaczymy średnio 1 286 zł, czyli o 10% mniej niż w 2019 r., gdy było to 1 428 zł. Drożejąca żywność sprawiła, że planowane cięcia wydatków ominęły tę pozycję i przeznaczymy na nią 442 zł - o 2 zł więcej niż przed rokiem, choć i tak siła nabywcza tej kwoty będzie niższa niż wcześniej. Co znamienne, w czasach pandemii, o 10 zł więcej, 70 zł zamiast 60 zł, pochłoną zakupy środków czystości. O 6 zł więcej trafi na pozycję inne wydatki świąteczne (149 zł). Ale już prezenty, najwyższa pozycja na liście bożonarodzeniowych kosztów, mają tym razem być tańsze o 64 zł (13%)" - czytamy w komunikacie.

W tym roku z prezentów planuje zrezygnować 16% badanych, podczas gdy w zeszłym roku było to 5% respondentów. W pozostałych domach, podobnie jak w 2019 r., w niemal co piątym prezenty będą skierowane jedynie do dzieci. Prezenty dla wszystkich również dla dorosłych będą w 66% rodzin, choć w 15% będzie to tylko jeden prezent na osobę. Prawie co piąty badany, mimo oszczędności na świątecznych niespodziankach wyśle prezent do osób z którymi się nie spotka.

Podarunki będą w niemal równym stopniu pochodzić ze sklepów tradycyjnych, jak i z zakupów w sieci. 35% badanych informuje bowiem, że kupuje wszystkie prezenty lub większość w sposób tradycyjny (w tej grupie więcej osób kupuje w taki sposób wszystkie) i taka sama grupa mówi, że kupuje je przez internet. Pozostali, 30%, przy zaopatrywaniu się w prezenty mniej więcej pół na pół, korzystają z sieci i sklepów stacjonarnych, podano także.

Choinka, na którą przed rokiem średnio deklarowano przeznaczyć 64 zł, teraz będzie kosztować ok. 50 zł.

Średnie deklarowane wydatki na wyjazdy świąteczne spadły o niemal połowę, ze 169 zł do 86 zł. Jednocześnie na pytanie "czy zamierzasz dostosować się do zaleceń sanitarnych i zaprosić do 5 osób, czy też pojechać tam, gdzie dodatkowo będzie nie więcej niż max. 5 osób?" niemal jedna piata badanych odpowiedziała, że nie, a prawie jedna czwarta cały czas się zastanawia, co robić.

"Jak więc ostatecznie pandemia przełoży się na świąteczne spotkania? W zdecydowanej większości przypadków ma być podobnie jak przed rokiem, bo 63% spędzi święta w zbliżonym gronie osób, 5% badanych spotka nawet większą liczbę osób, a mniej gości będzie siedziało przy stole jednej trzeciej respondentów (32%). 6% osób spędzi Wigilię samotnie. W tym roku Boże Narodzenie ma być skromniejsze niż zwykle, w 39% domów, niższe są też średnie zakładane na święta wydatki" - czytamy dalej.

Po raz pierwszy od lat odsetek osób wyrażających przekonanie, że nie uda się uniknąć problemów finansowych z powodu organizacji świąt, spadł do 14% z 17% w dwóch poprzednich latach i 20% w 2017 r. Jednocześnie 26%, czyli dwa razy więcej niż przed rokiem, nie jest jednak przekonanych, czy oby na pewno nie będzie miało trudności. W grupie przewidujących finansowe kłopoty z powodu przekraczających ich możliwości wydatków świątecznych 28% mówi, że wyjdzie na prostą po miesiącu, ale 39% wie, że potrwa to do lutego lub marca, a w co piątym przypadku nawet dłużej.

Zakupy na przedświątecznych, niezwiązanych z Bożym Narodzeniem wyprzedażach deklaruje jedynie 39%, podczas gdy przed rokiem chętnie robiło je dwóch na trzech badanych. Średnia wartość zakupów na grudniowych wyprzedażach wzrosła jednak z 451 zł w 2019 r. do 691 zł w 2020 r.

Wydatki świąteczne finansowane będą w pierwszej kolejności z wynagrodzeń, emerytur czy rent. Bieżące dochody w tym roku wystarczą jednak mniejszej grupie osób, bo 74% wobec 86% w 2019 r.

"Stąd też więcej respondentów niż w minione święta sięgnie po oszczędności - 12% wobec 8% w ub.r. W porównaniu z zeszłorocznym grudniem przybyło też ograniczających planowane wcześniej poważniejsze wydatki, by jednak mieć pieniądze na organizację uroczystej kolacji (5% wobec 3%). By dysponować większą gotówką więcej osób postanowiło też, przełożyć na później płatność rachunków czy czynszu (3,2% badanych, wobec 2,4% w minionym roku)" - skomentowała ekspertka BIG InfoMonitor Halina Kochalska, cytowana w komunikacie.

Jak podano, 3% ankietowanych planuje brać pożyczki od banków i firm pożyczkowych, podczas gdy w poprzednim roku mówiło o tym niemal 7% badanych. Ci którzy liczą na zewnętrzne finansowanie, najczęściej - 28%, potrzebują między 1 000 a 2 000 zł. Więcej niż co dziesiątemu wystarczy, że pożyczy 500 zł, a blisko co piątemu od 500 do 1 000 zł, oraz od 2 000 do 3 000 zł. Zapotrzebowanie na kwoty powyżej 3 000 zł występuje u 8% ankietowanych. Od rodziny i znajomych pożyczki chcą wziąć 2 osoby na 100. Program 500+ jako źródło finansowania zyskał 3% wskazań wobec 8% w 2019 r.

Badanie "Wydatki świąteczne Polaków" Maison&Partners na zlecenie BIG InfoMonitor. Badanie wykonano w dniach 11-15 grudnia 2020 r. na panelu badawczym Ariadna, na reprezentatywnej próbie 1106 Polaków w od 18 lat wzwyż, metodą CAWI.