finanse 1 godzinę temu

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków przekroczyły 77,7 mld zł na koniec 2019

Zaległości kredytowe i pozakredytowe Polaków wzrosły na koniec 2019 roku o ok. 3,73 mld zł, czyli o 5,1% r/r, do ok. 77,7 mld zł, wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie BIK. Jednocześnie liczba niesolidnych dłużników zwiększyła się nieznacznie, bo o 19,3 tys. (0,7 %.) do blisko 2,8 mln osób.