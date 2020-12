BIG InfoMonitor: Zatory płatnicze dotknęły 46% firm w IV kw. br

"Obserwujemy już, że taki obrót sprawy wywołuje zmiany w zachowaniu firm zmuszonych wyczekiwać na zapłatę. Spada poziom empatii i przybywa przekonanych, iż teraz trzeba myśleć głównie o sobie i porzucić wyrozumiałość dla niepłacących zobowiązań partnerów. Niesolidność płatnicza, która uchodziła w okresie dobrej koniunktury i przez pierwsze miesiące pandemii, przestaje być tolerowana. Wierzyciele sami znajdują się w trudnej sytuacji i trudno im tak jak wcześniej przymykać oko na opóźnienia, z myślą o utrzymaniu dobrych relacji z kontrahentem. Boją się też, że jeśli będą zbyt długo czekać, a dłużnik ogłosi niewypłacalność, nie odzyskają nic. W efekcie przybywa chętnych do sięgania po pomoc windykacji" - powiedział prezes BIG InfoMonitor, Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie.

"Udział przedsiębiorstw z niesolidnymi odbiorcami podwoił się też wśród firm usługowych - z 19% do 43%, a w budownictwie podwyższył o ponad połowę, do 38%. W przemyśle pozostał bez zmian na poziomie 41%, a w transporcie obniżył się z 44% do 37%" - czytamy dalej.