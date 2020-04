BIK: Banki i SKOK-i udzieliły o 24,9% mniej kredytów konsumpcyjnych r/r w III

"W marcu 2020 r. ujemne dynamiki zarówno liczby, jak i wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych dotyczyły wszystkich przedziałów wartości udzielanych kredytów. Najwyższy spadek dotyczył kredytów średnio i wysokokwotowych tj. od 7 do 20 tys. zł (-13,9%) liczbowo oraz (-13,2%) wartościowo oraz powyżej 20 tys. zł (-12,7%) liczbowo oraz (-13,1%) wartościowo. Już od dawna takiego zjawiska nie obserwowaliśmy, czyżby był to już pierwszy efekt 'czarnego łabędzia'?" - skomentował główny analityk BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

"Kredyty te są dużo bardziej bezpieczne od wysokokwotowych. Inny jest też ich charakter, służą uzupełnieniu bieżącego budżetu domowego, zaś wysokokwotowe nabywaniu dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, jak np. samochodów, sprzętu RTV/AGD, innej elektroniki czy mebli, z zakupu których można zrezygnować zarówno z uwagi na panującą niepewność, jak i brak możliwości ich nabycia w tradycyjnej, stacjonarnej formie. [...] Obraz rynku kredytów konsumpcyjnych w marcu jest 'zniekształcony' poprzez występowanie całkowicie przeciwstawnych okresów: 'przedpandemicznego' i 'pandemicznego'. Pełen obraz wpływu koranawirusa na rynek kredytów konsumpcyjnych poznamy na koniec kwietnia. Niestety, obserwacja zapytań składanych do BIK-u w poszczególnych tygodniach kwietnia nie napawa zbyt dużym optymizmem. Ma na to wpływ zarówno zachowanie się strony popytowej (kredytobiorców), jak i podażowej (kredytodawców)" - dodał.

Dynamika kredytów gotówkowych wysokokwotowych (powyżej 50 tys. zł) udzielonych w trzech pierwszych miesiącach 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku w ujęciu liczbowym wynosi -15,6%, a w wartościowym -15,4%. Średnia wartość udzielonego kredytu konsumpcyjnego w marcu 2020 r. wyniosła 12 276 zł i jest niższa o -7,7% od średniej wartości udzielonego kredytu konsumpcyjnego w marcu zeszłego roku. Średnia wartość udzielonego kredytu gotówkowego wyniosła 20 452 zł - jest to spadek o -1,4% w stosunku do marca 2019 r. Średnia wartość kredytu ratalnego to 4 509 zł i jest ona niższa niż w marcu rok temu o -1,1%, wskazano również.