BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe spadł do -3,1% w marcu

"W marcu 2020 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 41,52 tys. klientów, w porównaniu do 44,96 tys. rok wcześniej - jest to spadek o -7,6%. Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w marcu br. wyniosła 297,9 tys. zł, tj. o 9,9% więcej niż w marcu 2019 r." - czytamy w komunikacie.

W analizach BIK wyraźnie wyróżniają się dwa okresy: "sprzed pandemii", utrzymujący się do połowy miesiąca (15 marca) i "kryzysowy", począwszy od tygodnia 16-31 marca. Zapytania o kredyty mieszkaniowe w okresie 16-22 marca 2020 r. spadły o 19,1% w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku. W porównaniu do ostatniego tygodnia "sprzed pandemii", tj. 9-15 marca br., liczba zapytań spadła o 12,9%. Spadki zapytań pogłębiły się w tygodniu 23-29 marca o 13%, natomiast już w porównaniu do tygodnia 16-22 marca - wzrosły o 4,2%, wskazano również.