BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wzrósł do 18,1% w styczniu

W styczniu 2021 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 37,46 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 37,36 tys. rok wcześniej - jest to wzrost o +0,3%. W porównaniu do grudnia 2020 r. liczba wnioskujących wzrosła o 11,5%, a w stosunku do minimum z kwietnia 2020 r. wzrosła o 34,7%. Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w styczniu br. wyniosła 306,46 tys. zł i była o 6,6% wyższa niż w styczniu 2020 r., podano.