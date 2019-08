BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wzrósł do 19,9% w lipcu

W lipcu 2019 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 41,4 tys. klientów w porównaniu do 36,13 tys. rok wcześniej - jest to wzrost o 14,6%. Warto odnotować, że w czerwcu br. takich klientów było 35,24 tys., czyli o 15% mniej niż w lipcu. Ponadto średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w lipcu 2019 r. wyniosła 277,75 tys. zł. i była o 9,4% wyższa niż rok wcześniej, podano.

"Lipcowa wartość indeksu jest zbliżona do wartości z czerwca (19,6%). Lipcowa wartość indeksu na poziomie +19,9%, bezpośrednio wynika ze wzrostu zarówno średniej wartości wnioskowanego kredytu w okresie lipiec 2019 r. do czerwca 2018 r. o 9,4%, jak i wyższej o 14,6% w porównaniu do lipca 2018 r., liczbie klientów wnioskujących o kredyt mieszkaniowy" - powiedział główny analityk Biura Informacji Kredytowej Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.