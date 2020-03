BIK zakończyło I etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław I

"Inwestycja została zrealizowana bardzo sprawnie, szybko oraz zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Otrzymaliśmy już także wszystkie niezbędne zgody i pozwolenia potrzebne na użytkowanie obiektu. Umożliwiło nam to przekazanie gotowych powierzchni naszemu głównemu najemcy. Oficjalne otwarcie nowego centrum magazynowego odbędzie się natomiast pod koniec marca br. W inwestycji zastosowaliśmy innowacyjne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowania. Zamontowaliśmy m.in. system monitoringu służący do ciągłej kontroli dachów płaskich oraz zapobiegania ich przeciążeniom. Obiekt jest również dostosowany do możliwości zainstalowania stacji do ładowania samochodów elektrycznych" - powiedział Business Development Manager Krzysztof Mucha, cytowany w komunikacie.