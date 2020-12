BioMaxima rozbudowuje zakład produkcyjny w Lublinie

Nabywana działka o powierzchni 4 000 m2 zabudowana jest budynkiem produkcyjnym z częścią socjalno-biurową o pow. użytkowej 1043,9 m2 i terenem wolnym pod dalszą zabudowę. Strony przewidują, że warunki określone w umowie zostaną spełnione do 23 kwietnia 2021 roku i do 30 kwietnia zostanie zawarta umowa sprzedaży. Cena netto nabywanej nieruchomości wynosi 3 940 000 zł. BioMaxima w grudniu 2020 roku zapłaci sprzedawcy zaliczkę w kwocie 900 000 zł, podlegającą zaliczeniu na poczet ceny w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Pozostała kwota będzie płatna w uzgodnionych ratach do końca 2021 roku. Umowa przewiduje możliwość prowadzenia przez BioMaxima prac budowlanych już w okresie przejściowym, w którym sprzedający wynajmować jeszcze będzie część nieruchomości na cele swojej działalności do 31 grudnia 2021 r., poinformowano.

Biomaxima po 31 grudnia 2021 r. uzyska również niezbędny przy rosnącej skali biznesu, dodatkowy metraż powierzchni biurowej i magazynowej tj. łącznie 1043,9 m2. Nowa infrastruktura produkcyjna, której częścią będzie nabywana nieruchomość, zostanie przeznaczona do zapewnienia mocy wytwórczych dla produkcji systemów AST do oznaczania lekowrażliwości (MIC), w następstwie projektu rozwojowego który spółka zamierza ukończyć w grudniu 2021 r. Spółka jest obecnie jedynym producentem krążkowych systemów dyfuzyjnych w Polsce oraz jednym z sześciu wytwórców w Europie. Globalny rynek badania lekowrażliwości AST (krążkowe systemy dyfuzyjne, testy MIC, podłoża oraz systemy zautomatyzowanie) w 2017 r. został oszacowany na 2,71 mld USD i przewiduje się, że będzie rósł w średnim tempie 5,1% rocznie osiągając w 2022 r. wartość 3,47 mld USD, wynika także z materiału.

Po okresie obserwowanego w połowie 2020 r. spadku zamówień na tradycyjną ofertę BioMaximy związanej z mikrobiologią i analityką medyczną, wynikającego z globalnego skupienia się na walce pandemią COVID-19, pojawi się zwiększony popyt na tradycyjną ofertę produktową spółki. Zarząd obserwuje niższe aniżeli ogólny spadek rynku na te produkty, obniżenie wartości sprzedaży tradycyjnych produktów spółki w roku 2020. Oznaczać to może korzystny dla firmy proces zwiększania penetracji rynku przez atrakcyjną ofertę oraz zapewnienie ciągłość produkcji wyrobów konkurencyjnych w stosunku do koncernów dominujących na rynku diagnostyki, zaznaczono.

"Liczymy także na wzrost przychodów ze sprzedaży naszych produktów związanych z mikrobiologią klasyczną oraz molekularną (testy PCR) do przemysłu, w szczególności przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego. Zwiększenie zapotrzebowania na produkty spółki wymaga zwiększenia przez nas zdolności produkcyjnych, do czego obecnie się przygotowujemy" - dodał Urban.

BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. BioMaxima zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach. Spółka jest notowana na NewConnect.