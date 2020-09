Biomed liczy na warunk. zgodę na dopuszczenie leku na COVID-19 przed rejestracją

Jak przypomniał Fic, powołując się na art 4 ustęp 8 ustawy Prawo farmaceutyczne, minister zdrowia kraju może podjąć decyzję o warunkowym dopuszczeniu leku do szerszego zastosowania w danej jednostce chorobowej, przy danym wskazaniu - jeszcze przed zakończeniem procesu rejestracji, czyli przed zakończeniem procedur administracyjnych.

"Na to bardzo liczymy. Profil bezpieczeństwa leku jest znany - immunoglobuliny i produkty krwiopochodne zawierające immunoglobuliny są preparatami stosowanymi już od dziesięcioleci. My używamy technologii takiej, którą stosujemy do produkcji naszych innych leków, którymi leczymy pacjentów, jak Gamma anty-D i Gamma anty HBs. [...] Skuteczność będzie potwierdzona przez pana profesora Tomasiewicza w oparciu o dane prof. Pyrcia i raczej zakładamy już, że skuteczność będzie potwierdzona, więc badania pomogą bardziej dobrać dawkę i pomogą ustalić jak skutecznie dawkować lek, natomiast bezpieczeństwo jest pełne" - powiedział Fic podczas konferencji.