Biomed-Lublin odstąpił od przeprowadzenia oferty akcji serii R

"Zarząd informuje również o rozwiązaniu zawartych w dniu 7 lipca 2020 r. umów, w których akcjonariusze spółki: (i) Waldemar Sierocki, posiadający wg stanu na dzień 7 lipca 2020 roku 4 790 504 akcje w kapitale zakładowym spółki, stanowiące 7,69% kapitału zakładowego oraz uprawniające do 9 325 588 głosów (11,51%) na walnym zgromadzeniu spółki; (ii) Przemysław Sierocki, posiadający wg stanu na dzień 7 lipca 2020 roku 4 785 083 akcje w kapitale zakładowym spółki, stanowiące 7,69% kapitału zakładowego oraz uprawniające do 9 320 166 głosów (11,50%) na walnym zgromadzeniu spółki; (iii) Marcin Piróg, posiadający wg stanu na dzień 7 lipca 2020 roku 1 415 244 akcje w kapitale zakładowym spółki, stanowiące 2,3% kapitału zakładowego oraz uprawniające do 1,7% głosów na walnym zgromadzeniu spółki; oraz (iv) akcjonariusz emitenta, którego 789 000 akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do prawa głosu zostało zamienionych na 789 000 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym spółki, stanowiących 1,26% kapitału

zakładowego oraz uprawniających do 0,97% głosów na walnym zgromadzeniu spółki [...] (łącznie zobowiązani akcjonariusze), zobowiązali się, że bez zgody BM PKO BP czasowo nie będą m.in. oferować, zastawiać, sprzedawać akcji zobowiązanych akcjonariuszy" - czytamy dalej.