Biomed-Lublin uzyskał potwierdzenie pozytywnych wyników szczepionki BCG-10

"Emitent podtrzymuje swoje stanowisko [...], zgodnie z którym jednoznaczne stwierdzenie powrotu do normalnej sprzedaży szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 i Onko BCG uzależnione jest od powtarzalności w osiąganiu pozytywnych wyników badań kolejnych serii tych preparatów, co powinno mieć miejsce na początku III kwartału 2019 r." - czytamy w komunikacie.

"Mamy podstawy twierdzić, że problem jest rozwiązany. Po zażegnaniu kryzysu spółka wróci do konsekwentnej realizacji strategii rozwoju. Pozwoli nam to w końcu pokazać wyniki, których oczekują akcjonariusze. Z ogłoszeniem pełnego powrotu do normalnej produkcji musimy jednak poczekać na osiągnięcie powtarzalności w osiąganiu pozytywnych wyników jakościowych - będzie to miało miejsce już na początku III kwartału br." - wyjaśnił Piróg.