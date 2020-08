Bloober Team ma umowę o współpracy z Epic Games

"Tworzymy coraz bardziej zaawansowane technologicznie projekty, a w ramach prac badawczych doszliśmy do przekonania, że wizja tego co chcemy robić w przyszłości będzie najlepiej realizowana właśnie przez Unreal Engine. W ramach współpracy z pewnością będziemy starali się wymieniać wzajemnie wiedzą i rozwiązaniami. Produkcje, którymi zajmiemy się podczas ścisłej, długofalowej współpracy na pewno zrobią ogromne wrażenie na graczach. 'The Medium' jako pierwsze pokaże, co może powstać w ramach kooperacji giganta technologicznego i developera, który innowacje ma wpisane w swoje DNA" - powiedział prezes Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.