BM Alior Banku pozyskało ok. 10 tys. nowych rachunków maklerskich w 2020 r.

"W Biurze Maklerskim Alior Banku już w 2019 roku zadbaliśmy o to, aby zarówno dotychczasowi, jak i nowi klienci mogli w pełni zdalnie założyć wszystkie produkty inwestycyjne, jakie mamy w swojej ofercie. Dzięki temu procesy te były sprawdzone i w pełni stabilne również wtedy, kiedy pojawiła się pandemia, a z nią wiele obostrzeń. Przyniosło to swoje wymierne efekty w 2020 roku w postaci nowych rachunków maklerskich, rachunków Alior Trader czy nowo podpisanych umów funduszowych" - powiedział dyrektor Departamentu usług inwestycyjnych i RBL_VC Jacek Taraśkiewicz, cytowany w komunikacie.

W 2020 r. odnotowano także wzrost zainteresowania klientów rozwiązaniami funduszowymi. Klienci Biura Maklerskiego nabyli blisko 2 mld zł funduszy inwestycyjnych, z czego niemal połowa trafiła do Alior TFI. Pozwoliło to towarzystwu z Grupy Alior Banku przebić barierę 1 mld zł aktywów pod zarządzaniem.

"To był niesamowity i nieprzewidywalny rok dla całej branży maklerskiej, w tym również dla działalności naszego biura. Po trudnym początku roku i marcowym załamaniu światowe rynki zaczęły odrabiać straty, co bardzo pobudziło do aktywności inwestorów. Wyniki Biura Maklerskiego Alior Banku są bardzo zadowalające i zachęcają nas do stawiania ambitnych celów na przyszłość. Chcemy do 2022 roku znaleźć się w gronie biur maklerskich z liczbą 100 tys. rachunków maklerskich i w dalszym ciągu rozwijać naszą ofertę zarówno pod kątem produktowym, jak i technologicznym" - podsumował menedżer zespołu maklerskiego w Biurze Maklerskim Alior Banku Grzegorz Koczwara.