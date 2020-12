BM Reflex: Ceny diesla na stacjach paliw wzrosną przed świętami

Wszystko wskazuje na to, że koniec roku upłynie pod znakiem wyższych cen paliw. Z jednej strony droższa ropa, z drugiej strony widmo ograniczeń w przemieszczaniu mogą skutkować utrzymaniem wyższych cen paliw lub kolejnymi podwyżkami na przełomie roku.

Prawdopodobnie w najbliższych dniach, jeszcze do świąt możemy obserwować dalsze wzrosty cen paliw na stacjach, zwłaszcza oleju napędowego. Nie powinny rosnąć ceny LPG.

Optymizm związany z wprowadzeniem szczepionek i ich realnym wpływem na popytową stronę rynku ropy naftowej próbuje studzić Międzynarodowa Agencja Energii (IEA). Jej zdaniem popyt pozostanie słaby przez dłużej i minie co najmniej kilka miesięcy zanim liczba osób zaszczepionych osiągnie punkt krytyczny niezbędny do poprawy mobilności i konsumpcji. Dlatego tez zdaniem IEA redukcja nadwyżki światowych zapasów ropy naftowej zajmie jeszcze cały przyszły rok i dopiero w grudniu światowy poziom zapasów ropy naftowej osiągnie wielkość sprzed wybuchu pandemii koronawirusa. IEA jako kolejna po OPEC i amerykańskiej EIA zdecydowała się na rewizję w dół prognoz wzrostu konsumpcji. Zgodnie z najnowszymi szacunkami w przyszłym roku światowa konsumpcja wzrośnie 5,7 mln bbl/d do 97,1 mln bbl/d wobec spadku o 8,8 mln bbl/d w tym roku. Szacunki dla 2021 roku zostały tym samym zrewidowane w dół o 0,17 mln bbl/d. OPEC natomiast w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zrewidował w dół prognozy wzrostu popytu na ropę w 2021 roku łącznie o

blisko 1 mln bbl/d.