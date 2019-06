BM Reflex: Ceny paliw na stacjach mogą nadal spadać

Kończący się tydzień na stacjach paliw przyniósł nam jedynie niewielką korektę cen paliw w dół. Biorąc jednak pod uwagę notowany spadek cen paliw na poziomie hurtowym kolejne tygodnie na stacjach paliw powinny przynieść dalsze obniżki cen. Obecnie średnie poziomy cen na stacjach kształtują się następująco: benzyna bezołowiowa 95 - 5,26 zł/l (spadek o 1 gr/l tydzień do tygodnia), benzyna bezołowiowa 98 - 5,56 (bez zmian), olej napędowy - 5,18 (spadek o 1 gr/l tydzień do tygodnia), LPG - 2,23 (spadek o 1 gr/l tydzień do tygodnia).