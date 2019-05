BM Reflex: Ceny paliw na stacjach mogą nadal wzrosnąć

Przełom kwietnia i maja upływa pod znakiem niewielkich korekt średnich poziomów cen benzyn i oleju napędowego w górę. Te rosną o około 2-3 grosze na litrze i w porównaniu z cenami sprzed roku są wyższe o 33-36 groszy na litrze. Jedynie w przypadku autogazu odnotowaliśmy 1 groszową obniżkę do poziomu 2,23 zł/l i tym samym jest on droższy niż przed rokiem o 15 gr/l.

Jeśli chodzi o poziom cen hurtowych w kraju to widać, że dynamika zmian jest mniejsza niż w poprzednim tygodniu, ale wciąż te zmiany nie dają przestrzeni do wyraźnych obniżek cen detalicznych. Ze względu bowiem na poziom marży detalicznej bardziej prawdopodobne wskazane byłby dalsze podwyżki lub stabilizacja cen na stacjach.

Seria wyraźnie słabszych, tygodniowych danych z USA stanowi w pewnym stopniu barierę dla wzrostów cen ropy naftowej. Z drugiej strony wsparciem dla rynku pozostaje geopolityka i niski poziom produkcji ropy utrzymywany przez kraje OPEC. Zgodnie z kalkulacjami Reutersa w kwietniu produkcja ropy krajów OPEC spadła do 30,23 mln bbl/d i była najniższa od czterech lat. Minister Arabii Saudyjskiej w wywiadzie dla rosyjskiej agencji RIA po raz kolejny dał do zrozumienia, że jego kraj nie będzie się spieszył z podnoszeniem produkcji ropy naftowej w związku z oczekiwanym dalszym spadkiem podaży ropy irańskiej. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że Chiny po 2 maja nie zrezygnują całkowicie z zakupów ropy irańskiej. W marcu średni poziom importu ropy irańskiej przez Chiny ukształtował się na poziomie 625 tys. bbl/d co stanowiło blisko 37% całkowitego irańskiego importu ropy naftowej.