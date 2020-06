BM Reflex: Ceny paliw na stacjach mogą nieznacznie rosnąć w przyszłym tygodniu

o W porównaniu do poprzedniego tygodnia średnie ceny benzyny i oleju napędowego są o ok. 2 grosze na litrze wyższe.

Tymczasem zgodnie z danymi Enverus liczba wiertni ropy naftowej w USA zmniejszyła się w tym tygodniu o 17 do 206 a roczna skala spadku sięga już 70%.Najwięksi producenci ropy łupkowej w USA zapowiadają dalsze cięcia wydobycia w czerwcu, choć wraz z odbiciem cen ropy naftowej i poprawą rynkowych fundamentów sytuacja powinna się powoli normować. Produkcja ropy naftowej w USA zgodnie z danymi EIA zmniejszyła się w skali tygodnia o 0,2 mln bbl/d do 11,2 mln bbl/d. Zapasy ropy naftowej spadły co prawda 2,1 mln bbl/d ale nadwyżka do 5-letniej średniej nadal jest spora. O ile na rynkach azjatyckich popyt na ropę odbudował się w ponad 90%, tak póki co popytowa strona największego na świecie konsumenta ropy naftowej nadal nie napawa optymizmem. Konsumpcja paliw w USA spadła w skali tygodnia 0,9 mln bbl/d do 15 mln bbl/d i jest nadal blisko 6,5 mln bbl/d (30%) niższa niż w połowie marca tego roku, przed wybuchem pandemii koronawirusa w USA.