BM Reflex: Ceny paliw na stacjach mogą nieznacznie wzrosnąć w kolejnym tygodniu

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 08-02-2019 w Lotosie: Eurosuper 95 - 3570 PLN/1000l (wzrost o 43 PLN/1000l w porównaniu do cen z 1-02-2019), Superplus 98 - 3841 PLN/1000l (wzrost o 60 PLN/1000l), olej napędowy 3930 PLN/1000 l (wzrost o 32 PLN/1000l), olej napędowy do celów opałowych 2543 PLN/1000 l (wzrost o 14 PLN/1000l).

Zgodnie z kalkulacjami Platts produkcja OPEC w styczniu spadła do 30,86 mln bbl/d i jest najniższa od marca 2015 roku. W porównaniu z październikowym poziomem produkcji skala redukcji wydobycia 11 krajów OPEC sięgnęła już 619 tys. bbl/d co oznacza, że wolumenowo (ustalone w grudniu ubiegłego roku) cięcia produkcji zrealizowano już w 76%. Arabia Saudyjka natomiast obniżyła produkcję poniżej ustalonego limitu (10,3 mln bbl/d) i aktualnie jest to 10,2 mln bbl/d. Największy producent OPEC zmniejszył eksport ropy o blisko 0,5 mln bbl/d do 7,2 mln bbl/d.