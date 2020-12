BM Reflex: Ceny paliw na stacjach powinny być stabilne w przyszłym tygodniu

Średnio na stacjach płacimy za benzynę bezołowiową 95 - 4,49 zł/l, bezołowiową 98 - 4,82 zł/l, olej napędowy - 4,43 zł/l, autogaz 2,17 zł/l. To oznacza, że ceny benzyny bezołowiowej 95 i LPG nie zmieniły się, o 1 gr/l wzrosła średnia cena Pb98, a o 3 gr/l wzrosła cena oleju napędowego.

W kolejnym tygodniu ceny na większości stacji prawdopodobnie pozostaną bez zmian, a szanse na obniżki są póki co niewielkie. Bardziej musimy się liczyć z dalszymi podwyżkami cen, zwłaszcza oleju napędowego.

Pierwszy tydzień grudnia na rynku ropy naftowej upłynął pod znakiem oczekiwania na decyzję OPEC+.W międzyczasie rynek pozytywnie zareagował na informację z Wielkiej Brytanii, która jako pierwszy kraj na świecie zdecydowała o dopuszczeniu do powszechnego użytku szczepionki opracowanej przez Pfizer i BioNTech. W piątek rano ropa naftowa Brent kosztuje około 49,70 USD/bbl i jest niecałe 2 USD/bbl droższa niż przed tygodniem. Producenci ropy naftowej po przedłużających się rozmowach zdołali ostatecznie wypracować wspólne porozumienie. Od stycznia 2021 roku cięcia produkcji zostaną złagodzone o 0,5 mln bbl/d do 7,2 mln bbl/d. Dodatkowo OPEC+ co miesiąc będzie dokonywał rewizji aktualnej sytuacji rynkowej i decydował o dalszych limitach produkcji.