BM Reflex: Ceny paliw na stacjach w najbliższych dniach nie powinny rosnąć

W stosunku do cen przed rokiem za benzynę płacimy 14-16 gr/l więcej, za olej napędowy 12 gr/l, a za LPG 2 gr/l. O ile niepewny jest kierunek zmian cen ropy Brent, a w ślad za tym cen hurtowych w przyszłym tygodniu, to jeśli chodzi o poziom cen na stacjach to nie powinny one rosnąć. Czy możliwe są dalsze obniżki cen paliw? Na części stacji na pewno tak, ale nie wystarczy to, żeby średnia cena w kraju dla benzyny 95 czy diesla spadła do 5 zł/l.