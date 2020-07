BM Reflex: Na razie nie ma szans na ponowne obniżki cen na stacjach

Notowanie sierpniowej serii kontraktów na ropę Brent w piątek wynosi 42,60 USD/bbl i jest to poziom zbliżony do ubiegłotygodniowego. Zgodnie z wczorajszymi danymi EIA zapasy ropy naftowej w USA spadły w ubiegłym tygodniu 7,2 mln bbl do 533,5 mln bbl i jest to poziom około 15% wyższy niż 5-letnia średnia dla tej pory roku. Natomiast 1,2 mln bbl do 256,5 mln bbl wzrosły rezerwy benzyn i pozostają one na poziomie blisko 10% wyższym od 5-letniej średniej dla tej pory roku. Nie zmienił się z kolei poziom produkcji ropy naftowej i nadal jest to 11 mln bbl/d.