BM Reflex: Na stacje paliw mogą powrócić podwyżki cen pod koniec maja

Dzięki obserwowanej stabilizacji ceny benzyny i diesla na stacjach są wyższe niż przed rokiem jedynie o 16 gr/l, a autogazu o około 9 gr/l. Dla przypomnienia warto dodać, że to maj ubiegłego roku był miesiącem, w którym zmiany cen były najbardziej gwałtowne i przyniosły wzrost cen benzyny średnio o 30 groszy, a diesla o 33 grosze na litrze.

Ubiegłotygodniowe obniżki cen w hurcie niestety nie były kontynuowane w tym tygodniu, a co więcej zostały skompensowane bieżącymi podwyżkami. Ceny benzyny w hurcie wzrosły o około 10 - 11 groszy na litrze netto, a oleju o około 4 gr/l. W tej sytuacja szansa na obniżki cen na stacjach zmalała do zera, a jeśli zwyżki w hurcie utrzymają się w kolejnych dniach również na stacje mogą powrócić podwyżki, ale prawdopodobnie dopiero w ostatnim tygodniu maja. Wszystko dlatego, że przy obecnym niskim poziomie marży nie ma z czego pokryć wyższych kosztów zakupu paliwa.

Arabia Saudyjska w liście do Rady Bezpieczeństwa ONZ oskarża Iran i jemeńskich rebeliantów Huti o atak dronów na przepompownie ropy naftowej ropociągu Petroline (East-West Pipeline), który umożliwia transport saudyjskiej ropy naftowej z kompleksu Abqaiq do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym z pominięciem Cieśniny Ormuz, której zablokowaniem grozi już od kilku lat Iran. Ropociąg Petroline został tymczasowo zamknięty. W 2018 roku średnio transportowane nim było 2,1 mln bbl/d ropy naftowej, natomiast jego zdolności przesyłowe to blisko 5 mln bbl/d.