BM Reflex: Należy się spodziewać niewielkich podwyżek cen diesla i LPG

Największa dynamika zmian cen detalicznych i to drugi tydzień z rzędu dotyczy autogazu, który w tym tygodniu drożeje średnio 6 groszy na litrze, a na dużej części stacji podwyżki sięgają 10 groszy na litrze. Są to pierwsze od kwietnia br. podwyżki tego paliwa, po których

litr autogazu kosztuje średnio 2,07 zł. Do 5 groszy na litrze więcej płacimy w tym tygodniu za litr oleju napędowego, na razie na części stacji, dlatego średnio w skali całego kraju zwyżki sięgnęły 2 gorszy na litrze. Na niezmienionym poziomie pozostają ceny benzyny bezołowiowej 95 i 98 i kosztują odpowiednio 4,92 i 5,24 zł/l.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach będziemy mieli do czynienia z dalszym wzrostem średnich cen oleju i gazu na stacjach do 5 groszy na litrze.