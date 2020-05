BM Reflex: Paliwa na stacjach mogą podrożeć o 4-8 gr/ l w przyszłym tygodniu

Rynkowy sentyment poprawiły nieco komentarze przedstawicieli Międzynarodowej Agencji Energii, którzy stwierdzili, że choć jest wiele niepewności, to rynek ropy naftowej może się zbilansować szybciej, niż oczekiwano, a to, co najgorsze, możemy mieć już za sobą.

Podobnie OPEC spodziewa się wyraźnej poprawy od III kwartału. Zdaniem kartelu o ile w II kwartale tego roku popyt na jego ropę wyniesie średnio 16,77 mln bbl/d, to w III kwartale wzrośnie już do 27,9 mln bbl/d. Arabia Saudyjska poinformowała, że obecnie zmniejszyła sprzedaż ropy naftowej na rynek europejski i amerykański o blisko połowę. W kwietniu produkcja ropy naftowej w krajach OPEC wyniosła 30,4 mln bbl/d, natomiast od początku maja weszły w życie cięcia produkcji.

Produkcja ropy naftowej w USA do końca roku zgodnie z prognozami MAE ma spaść o 2,8 mln bbl/d. Zapasy ropy w USA zgodnie z danymi amerykańskiej IEA spadły nieoczekiwanie w ubiegłym tygodniu o 0,7 mln bbl/d do 531,5 mln bbl. Produkcja ropy naftowej zmniejszyła się 0,3 mln bbl/d do 11,6 mln bbl/d i jest 0,5 mln bbl/d niższa niż przed rokiem. Poprawiła się również popytowa strona rynku. Konsumpcja benzyn wzrosła w skali tygodnia 10% do 7,4 mln bbl/d, ale jest nadal o 20% niższa niż na początku marca.