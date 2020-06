BM Reflex: Przed nami kolejny tydzień podwyżek cen paliw na stacjach

Ceny paliw na stacjach rosną piaty tydzień z rzędu, w tym tygodniu średnio od 5 do 7 groszy na litrze. Paliwa kosztują tyle co w pierwszej dekadzie kwietnia, ale wciąż pozostają tańsze niż przed rokiem. Ceny ropy ustabilizowały się na poziomie 40 - 41 USD/bbl po decyzji OPEC+.

W sobotę 6 czerwca OPEC+ poinformował o utrzymaniu rekordowych cięć produkcji w wielkość 9,7 mln bbl/d co najmniej do końca lipca. Natomiast kraje OPEC+, które nie zdołały zrealizować ustalonej w kwietniu skali cięć produkcji zgodziły się na skompensowanie i zwiększenie cięć produkcji w kolejnych 3 miesiącach. Chodzi głównie o Irak, którego produkcja w maju kształtowała się na poziomie 4,2 mln bl/d wobec ustalonego limitu 3,6 mln bbl/d. W następstwie tych informacji ceny ropy naftowej Brent wzrosły w rejon 43 USD/bbl ale rynek nie zdołał utrzymać tych poziomów i w środę rano notowania sierpniowej serii kontraktów wyceniane są na poziomie około 40 USD/bbl. Tempo wzrostu cen wyhamowało po informacjach ze strony przedstawicieli Arabii Saudyjskiej, że dodatkowe, dobrowolne cięcia produkcji ropy naftowej w wielkości 1,2 mln bbl/d na utrzymanie których w czerwcu zdecydowały się Arabia Saudyjska, Kuwejt i ZEA nie będą już obowiązywać w lipcu, co w rzeczywistości wskazuje na to, że podaż ropy z OPEC w lipcu będzie na wyższym poziomie niż w maju i czerwcu.

Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (US EIA) zrewidowała w górę prognozy średnich cen ropy naftowej. Ropa naftowa Brent w tym roku ma średnio kosztować 38,02 USD/bbl w przyszłym natomiast oczekiwany jest wzrost cen do średniego poziomu 47,88 USD/bbl. EIA zgodnie z najnowszymi prognozami oczekuje średniorocznej światowej konsumpcji ropy naftowej w tym roku na poziomie 92,53 mln bbl/d co oznacza spadek o 8,3 mln bbl/d.W przyszłym roku światowy popyt na ropę naftową ma wzrosnąć 7 mln bbl/d do 99,7 mln bbl/d ale nadal będzie około 1,2 mln bbl/d niższy w porównaniu z rekordowym jak dotychczas rokiem 2019. Amerykańska produkcja ropy naftowej będzie zdaniem EIA spadać do marca 2021 roku, kiedy to osiągnie poziom 10,63 mln bbl/d. Łączna skala spadku produkcji wyniesie więc 2,2 mln bbl/d w porównaniu ze szczytem produkcji z listopada 2019.